С 2020 года в Калмыкии увеличится размер ежемесячной выплаты из маткапитала до 10211 рублей. Это почти на тысячу больше, чем сейчас. Расширится и круг семей республики, которые смогут воспользоваться этой мерой государственной поддержки. Об этом сообщают в Пенсионном фонде.



Во-первых, увеличивается размер среднедушевого дохода семьи, при котором она имеет право на получение ежемесячной выплаты. Он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Также изменен срок подачи заявления. Теперь это можно сделать до достижения ребенком трех лет, а не полутора как было раньше. С 2020 года в Калмыкии увеличится размер ежемесячной выплаты из маткапитала до 10211 рублей. Это почти на тысячу больше, чем сейчас. Расширится и круг семей республики, которые смогут воспользоваться этой мерой государственной поддержки. Об этом сообщают в Пенсионном фонде.Во-первых, увеличивается размер среднедушевого дохода семьи, при котором она имеет право на получение ежемесячной выплаты. Он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Также изменен срок подачи заявления. Теперь это можно сделать до достижения ребенком трех лет, а не полутора как было раньше.



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