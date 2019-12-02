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Сегодня, 12:37

В Элисте проводится заседание Совета по делам инвалидов


Сегодня Совет по делам инвалидов при главе республики обсудил ряд актуальных проблем. О том, как реализуется проект тьютерского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях региона, доложила замминистра образования и науки Татьяна Питкиева.

Хотя проделана большая работа по подбору кадров, то есть специалистов, персонально сопровождающих учебную деятельность «особого» ребенка и помогающий ему успешно войти в школьную среду, тем не менее существует проблема нехватки тьютеров. Рекомендовано профильному ведомству – провести мониторинг, чтобы выявить количество специалистов, которые должны будут пройти обучение по специальной программе . А региональному отделению Фонда социального страхования необходимо проработать вопрос с федеральными структурами об увеличение количества санаторно- курортных путевок для льготной категории республики.

Что касается лекарственного обеспечения инвалидов, существенных проблем не испытывают льготники федерального значения. Сохраняется проблема по обеспечению льготной категории республиканского уровня. Это при том, что Правительство региона ежегодно увеличивает средства на эти цели. В центре внимания и вопрос – трудоустройства инвалидов.



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