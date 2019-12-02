Сегодня, в рамках национального проекта «Демография», жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен. Двухнедельное обучение электриков включало в себя теоретические лекционные курсы и отработку практических навыков на предприятии.



По словам сотрудника энергетической компании по работе с персоналом, опытные и квалифицированные специалисты нужны в любой отрасли, особенно профильной. Она стремительно развивается, туда внедряются новые технологии, происходит модернизация. Сегодня, в рамках национального проекта «Демография», жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен. Двухнедельное обучение электриков включало в себя теоретические лекционные курсы и отработку практических навыков на предприятии.По словам сотрудника энергетической компании по работе с персоналом, опытные и квалифицированные специалисты нужны в любой отрасли, особенно профильной. Она стремительно развивается, туда внедряются новые технологии, происходит модернизация.



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