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В Калмыкии готовятся к 100-летию со дня рождения Давида Кугультинова





Уже сейчас писательское сообщество Калмыкии готовится к 100-летию со дня рождения великого сына степного народа – Давида Кугультинова. Эту дату отметят только в 2022 году, кажется, что есть еще время, однако сделать предстоит немало. Сейчас в центре внимания – наследие писателя. И если с его произведениями всегда можно познакомиться в библиотеках, на уроках литературы, есть даже аудио-издания, а уже самые его знаменитые строчки знает, наверное, каждый житель республики. Но как выяснилось, в Элисте нет даже памятника Кугультинову. Да и дом-музей сейчас закрыт для публичного просмотра. О творческом и не только наследии гения – рассказывает Зоя Бармагнанова.



Могильная плита слегка запорошена снегом. Сразу и не заметишь, что здесь покоится великий сын калмыцкого народа, всемирноизвестный поэт Давид Кугультинов. Со дня кончины прошло 13 лет. Рядом - его вечная любовь, супруга Алевтина Григорьевна. Ее он пережил всего на три месяца. Для народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева это был мудрый учитель, соратник и просто талантливый человек. Через три года республика отметит столетие Кугультинова. Вот только с наследием его творческой жизни, похоже, можно познакомиться только в его стихотворных печатных изданиях. Хотя память о такой исторической личности, гения, должна быть увековечена, как, например, у многих его знаменитых соратников.



Именем светила калмыцкой литературы, чье творческое наследие было, есть и останется сокровищницей названа звезда, которая будет светить людям, как и его творчество. А еще его носят с гордостью общеобразовательные учреждения: на родине поэта в селе Эсто-Алтай и Элистинская школа номер 17. «А вот памятник Давиду Кугультинову в Калмыкии за эти годы так и не открыли», сожалеет заслуженный работник культуры и известный литературовед Данара Дорджиева. Есть лишь эта плита, установленная на деревянном коробе вблизи дома Правительства. Тут еще несколько лет назад и должны были установить мемориальный объект.



В комментариях соцсетей элистинцы выражают обеспокоенность и состоянием дома поэта, расположенного по улице Сусеева и построенного на республиканские средства еще в 90-е годы. Сюда уже не приезжают автобусы с туристами. А убранство двухэтажного особняка, как и жизнь его знаменитого хозяина, остались лишь на архивных кадрах. Сейчас он закрыт для публичного посещения. Доступной осталась раритетная библиотека Давида Кугультинова. Через год после его смерти около трех тысяч экземпляров книг и журналов передали в фонд института калмыцкой филологии и востоковедения.



Произведения Кугультинова – по-прежнему основа школьной литературы, по его строчкам изучают калмыцкий язык. Да и сам его жизненный и творческий путь – так и просится на страницы книг. В 18 лет его приняли в Союз писателей СССР, в 20 – ушел на фронт. Был дважды ссыльным: по национальному признаку в Сибирь, затем – за стихи и выступления в защиту калмыцкого народа еще дальше – На Крайний Север.



Военный журналист, педагог, рабочий на заводе, герой социалистического руда, Лауреат Государственной премии Советского союза, депутат Давид Кугультинов – это гордость народа, республики и страны. Его чтят и любят во многих государствах. Так, в прошлом году в культурно-историческом комплексе в Болгарии установили бюст Давиду Никитичу, автору более 80-ти книг. В Калмыкии среди обилия памятных скульптурных композиций – пока лишь барельеф на Аллее героев. Уже сейчас писательское сообщество Калмыкии готовится к 100-летию со дня рождения великого сына степного народа – Давида Кугультинова. Эту дату отметят только в 2022 году, кажется, что есть еще время, однако сделать предстоит немало. Сейчас в центре внимания – наследие писателя. И если с его произведениями всегда можно познакомиться в библиотеках, на уроках литературы, есть даже аудио-издания, а уже самые его знаменитые строчки знает, наверное, каждый житель республики. Но как выяснилось, в Элисте нет даже памятника Кугультинову. Да и дом-музей сейчас закрыт для публичного просмотра. О творческом и не только наследии гения – рассказывает Зоя Бармагнанова.Могильная плита слегка запорошена снегом. Сразу и не заметишь, что здесь покоится великий сын калмыцкого народа, всемирноизвестный поэт Давид Кугультинов. Со дня кончины прошло 13 лет. Рядом - его вечная любовь, супруга Алевтина Григорьевна. Ее он пережил всего на три месяца. Для народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева это был мудрый учитель, соратник и просто талантливый человек. Через три года республика отметит столетие Кугультинова. Вот только с наследием его творческой жизни, похоже, можно познакомиться только в его стихотворных печатных изданиях. Хотя память о такой исторической личности, гения, должна быть увековечена, как, например, у многих его знаменитых соратников.Именем светила калмыцкой литературы, чье творческое наследие было, есть и останется сокровищницей названа звезда, которая будет светить людям, как и его творчество. А еще его носят с гордостью общеобразовательные учреждения: на родине поэта в селе Эсто-Алтай и Элистинская школа номер 17. «А вот памятник Давиду Кугультинову в Калмыкии за эти годы так и не открыли», сожалеет заслуженный работник культуры и известный литературовед Данара Дорджиева. Есть лишь эта плита, установленная на деревянном коробе вблизи дома Правительства. Тут еще несколько лет назад и должны были установить мемориальный объект.В комментариях соцсетей элистинцы выражают обеспокоенность и состоянием дома поэта, расположенного по улице Сусеева и построенного на республиканские средства еще в 90-е годы. Сюда уже не приезжают автобусы с туристами. А убранство двухэтажного особняка, как и жизнь его знаменитого хозяина, остались лишь на архивных кадрах. Сейчас он закрыт для публичного посещения. Доступной осталась раритетная библиотека Давида Кугультинова. Через год после его смерти около трех тысяч экземпляров книг и журналов передали в фонд института калмыцкой филологии и востоковедения.Произведения Кугультинова – по-прежнему основа школьной литературы, по его строчкам изучают калмыцкий язык. Да и сам его жизненный и творческий путь – так и просится на страницы книг. В 18 лет его приняли в Союз писателей СССР, в 20 – ушел на фронт. Был дважды ссыльным: по национальному признаку в Сибирь, затем – за стихи и выступления в защиту калмыцкого народа еще дальше – На Крайний Север.Военный журналист, педагог, рабочий на заводе, герой социалистического руда, Лауреат Государственной премии Советского союза, депутат Давид Кугультинов – это гордость народа, республики и страны. Его чтят и любят во многих государствах. Так, в прошлом году в культурно-историческом комплексе в Болгарии установили бюст Давиду Никитичу, автору более 80-ти книг. В Калмыкии среди обилия памятных скульптурных композиций – пока лишь барельеф на Аллее героев.



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