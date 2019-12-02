В Элисте проходит завершающий этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии». В финале принимают участие 58 человек из 8 регионов страны. В настоящий момент они проходят обучение с наставниками из числа экспертов, руководителей министерств и ведомств, а также деятелей искусств и финалистов федерального проекта «Лидеры России». В Элисте проходит завершающий этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии». В финале принимают участие 58 человек из 8 регионов страны. В настоящий момент они проходят обучение с наставниками из числа экспертов, руководителей министерств и ведомств, а также деятелей искусств и финалистов федерального проекта «Лидеры России».



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