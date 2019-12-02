Сегодня в Калмыкии писали правовой диктант. Его очный этап начался ровно в полдень. Одна из площадок была организована в Калмыцком университете. Там за парты сели деканы факультетов, преподаватели, студенты. Причем не только профильных направлений. Протестировали правовую грамотность и школьники. Впрочем, в этом и заключается цель данного мероприятия.



От имени руководства республики участников диктанта поприветствовал представитель главы региона в Народном хурале Араш Манджиев. Всероссийская акция, которая проводится не первый год, дает возможность всем желающим, достигшим 14 лет проверить свои познания в юриспруденции. Им предстояло ответить на 40 вопросов за 60 минут. Сегодня в Калмыкии писали правовой диктант. Его очный этап начался ровно в полдень. Одна из площадок была организована в Калмыцком университете. Там за парты сели деканы факультетов, преподаватели, студенты. Причем не только профильных направлений. Протестировали правовую грамотность и школьники. Впрочем, в этом и заключается цель данного мероприятия.От имени руководства республики участников диктанта поприветствовал представитель главы региона в Народном хурале Араш Манджиев. Всероссийская акция, которая проводится не первый год, дает возможность всем желающим, достигшим 14 лет проверить свои познания в юриспруденции. Им предстояло ответить на 40 вопросов за 60 минут.



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