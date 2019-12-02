За 10 месяцев прокуратура республики выявила 70 преступлений коррупционной направленности. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Примерно треть из них - это дела, связанные со взяточничеством. Об этом журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.



Кроме активной оперативной работы и обращения граждан, большая работа надзорным органом ведётся в соцсетях. Там же отметили повышение социального статуса лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. И 40 человек привлечены к административной ответственности за сокрытие доходов. Под стражей находится и бывший глава города. В международный розыск объявлен руководитель столичной администрации.



В отношении его заместителя элистинский городской суд 2 декабря, признав его виновным в получении взятки, назначил ему штраф 1 миллион 700 тысяч рублей и лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 5 лет. Прокурор же настаивал на сроке 7 половиной лет в колонии строгого режима. За 10 месяцев прокуратура республики выявила 70 преступлений коррупционной направленности. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Примерно треть из них - это дела, связанные со взяточничеством. Об этом журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.Кроме активной оперативной работы и обращения граждан, большая работа надзорным органом ведётся в соцсетях. Там же отметили повышение социального статуса лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. И 40 человек привлечены к административной ответственности за сокрытие доходов. Под стражей находится и бывший глава города. В международный розыск объявлен руководитель столичной администрации.В отношении его заместителя элистинский городской суд 2 декабря, признав его виновным в получении взятки, назначил ему штраф 1 миллион 700 тысяч рублей и лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 5 лет. Прокурор же настаивал на сроке 7 половиной лет в колонии строгого режима.



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