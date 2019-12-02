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Сегодня, 15:19

Успеют ли завершить строительство школы в Троицком?


Своевременная сдача объектов строительства по национальному проекту «Демография» - на контроле прокуратуры Целинного района. В рамках реализации возводятся два объекта: пристройка к дошкольному учреждению «Харада» и новая общеобразовательная школа на 528 мест. Какие работы ведутся сейчас? И успеют ли к назначенной дате?

Между тем, работа практически идет к завершению. Пристройку к детскому саду «Харада» в селе Троицкое начали возводить рамках реализации нацпроекта в конце прошлого года, а 31 декабря ее должны сдать в эксплуатацию. Объект - под особым контролем. Проверка осуществляется по всем направлениям: как расходуются средства, какие стройматериалы используются, насколько качественно производятся те или иные работы и выполняются ли в намеченные сроки. 25 ноября по инициативе прокуратуры района здесь состоялось выездное совещание. По итогам обследования пришли к выводу – готовность объекта 86 процентов.

После выездного совещания, по словам главы администрации Целинного РМО Эрдни Опиева, были предприняты меры, активизировавшие работы на всех участках, и как результат готовность объекта приближается к заветному показателю.

О том, что по истечении двух недель картина на объекте кардинально изменилась, констатирует и контролирующее ведомство.

Итак, 31 декабря самые маленькие жители села Троицкое, а это 40 детишек до 3-х лет получат обещанный властью новогодний подарок. Там же в райцентре в рамках нацпроекта строится еще одно учреждение – школа на 528 мест, проектная стоимость свыше 450 млн. рублей. За ходом возведения объекта также осуществляется контроль. По данным прокурора района работы ведутся в рамках календарного графика. На месте новостройки еженедельно проводятся рабочие планерки с участием представителей профильных министерств и местной власти.

До конца года должны завершиться работы по возведению первого этажа. Полностью объект должен быть готов к декабрю 2020-го.



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