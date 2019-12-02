Задержан заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы

Сегодня в отношении заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Напомним, что по версии следствия, в период с 10 апреля по 10 июля этого года подозреваемый из корыстных побуждений получил взятку от посредника в сумме 820 тысяч 500 рублей.



Как сообщили в следственном комитете, деньги ему перевели на банковскую карту, за то, чтобы тот оказал содействие в получении гражданами иностранного государства разрешений на временное проживание в России. Сегодня в отношении заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Напомним, что по версии следствия, в период с 10 апреля по 10 июля этого года подозреваемый из корыстных побуждений получил взятку от посредника в сумме 820 тысяч 500 рублей.Как сообщили в следственном комитете, деньги ему перевели на банковскую карту, за то, чтобы тот оказал содействие в получении гражданами иностранного государства разрешений на временное проживание в России.



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