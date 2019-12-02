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Вчера, 18:07

Задержан заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы


Сегодня в отношении заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что по версии следствия, в период с 10 апреля по 10 июля этого года подозреваемый из корыстных побуждений получил взятку от посредника в сумме 820 тысяч 500 рублей.

Как сообщили в следственном комитете, деньги ему перевели на банковскую карту, за то, чтобы тот оказал содействие в получении гражданами иностранного государства разрешений на временное проживание в России.



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