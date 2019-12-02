Сегодня - международный день добровольцев. В Москве проходит Всероссийский патриотический форум. А накануне в Сочи состоялось торжественное открытие Международного форума волонтеров. В нем принимает участие делегация Калмыкии.



Более 6 с половиной тысячи человек со всех регионов России и других стран собрались, чтобы поделиться опытом реализации успешных добровольческих инициатив и подвести итоги уходящего года. Чествовать будут волонтеров и в Элисте. Будут открыты тематические площадки. Также состоится награждение самых активных членов движения. Сегодня - международный день добровольцев. В Москве проходит Всероссийский патриотический форум. А накануне в Сочи состоялось торжественное открытие Международного форума волонтеров. В нем принимает участие делегация Калмыкии.Более 6 с половиной тысячи человек со всех регионов России и других стран собрались, чтобы поделиться опытом реализации успешных добровольческих инициатив и подвести итоги уходящего года. Чествовать будут волонтеров и в Элисте. Будут открыты тематические площадки. Также состоится награждение самых активных членов движения.



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