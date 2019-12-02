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Сегодня, 12:38

Новое искушение для подростков


Новое искушение для подростков. Жевательный табак, или снюс, набирает популярность среди молодежи и при этом находится в свободной продаже. Специалисты напоминают, что употребление такого вещества вызывает зависимость. Оно содержит канцерогены и радиоактивные вещества. Многие родители уже заметили изменения в поведении своих детей и обратились за помощью к врачам. Какие меры предпринимают в Калмыкии, для того, чтобы оградить детей от вредного продукта, расскажем в дневном выпуске.

Снюс – это никотин-содержащий продукт табачного или нетабачного происхождения. Используется в виде пакетиков для закладывания за губу или за щеку. Входящий в моду аналог сигарет очень опасен, считает главный государственный врач республики: это такой же никотиновый продукт, и последствия его употребления идентичны сигаретам – онкологические заболевания слизистой полости рта и желудка, повышенная агрессивность и возбудимость, ухудшение и нарушение памяти.

Главная опасность снюса – он набирает популярность у школьников и подростков. И позволяет им скрывать вредную привычку. Если после обычного курения детей может выдать табачный запах, дым или наличие сигарет. То новый продукт в виде прессованного порошка подростки считают удобным в использовании - не нужно ничего поджигать, проветривать, скрываться. Вместе с этим, он и намного опаснее.

По всей России поступает множество фактов потери сознания или остановки дыхания у несовершеннолетних детей после использования снюса, говорят медики. Вдобавок к этому – негативные действия никотина, влияющие почти на все органы. Наркологи Калмыкии присоединяются к коллегам по всей стране и призывают немедленно включить этот продукт в список запрещенных, а также усилить контроль за его оборотом.



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