Сегодня - День воинской славы России. 78 лет назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Это было решающее сражение в первый год Великой Отечественной войны.



Кровопролитные бои продолжались более 200 суток. После битвы 36 тысяч человек были награждены медалями и орденами. Их мужество и доблесть не забыты и по сей день. Сегодня - День воинской славы России. 78 лет назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Это было решающее сражение в первый год Великой Отечественной войны.Кровопролитные бои продолжались более 200 суток. После битвы 36 тысяч человек были награждены медалями и орденами. Их мужество и доблесть не забыты и по сей день.



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