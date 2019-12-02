Сегодня звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву. Из-под его пера вышло более 40 книг. Творчество и сейчас занимает значительную часть его жизни. На юбилейном вечере мэтра поздравили коллеги, друзья, поклонники его таланта. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил слова признательности поэту, фронтовику за неоценимый вклад в развитие родной республики.



С приветственным словом от президента Путина к юбиляру обратился прибывший сегодня в Элисту глава федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов.



Один из тех, кто олицетворяет воинскую славу России, народный поэт Калмыкии Андрей Джимбиев. Сегодня ему 95 лет. Ветеран Великой Отечественной войны, талантливый писатель внес большой вклад в развитие региона. Андрей Манганыкович посвятил творческой деятельности всю свою жизнь, он автор более 40 книг. А первые стихи написал еще мальчишкой. И потом, защищая родину, в редкие минуты отдыха, сидя в холодных окопах, солдат Джимбиев.



Эти строки собственного сочинения фронтовик Андрей Джимбиев посвятил самым суровым дням своей жизни. В годы войны он освобождал Элисту. Андрей Манганыкович - единственный на сегодняшний день оставшийся в живых солдат 28-й Армии. За бои на Маныче спустя 38 лет был награжден медалью «За Отвагу». В редкие минуты отдыха, сидя в окопах, солдат Джимбиев продолжал писать о подвигах однополчан.



Родился Андрей Джимбиев в посёлке Ниицян Лаганского района. Работал учителем в начальных классах, в июне 42 года ушел на фронт. А писать начал, будучи мальчишкой. И всю жизнь посвятил творческой деятельности, он автор более 40 книг. После депортации окончил Ленинградскую высшую партийную школу ЦК КПСС, и занимал руководящие должности. Был редактором книжного издательства, заведующий отделом в газете «Хальмг унн». За свою трудовую деятельность был награжден государственными наградами. Он был и остается для многих примером для подражания.



«Когда человеку трудно», «Верблюжьи облака», «Из глубины моей памяти» и многие другие произведения поэта остаются настольной книгой сегодняшнего поколения.



На литературном вечере, посвященном юбилею Андрея Джимбиева, его поздравили коллеги, друзья, поклонники его таланта - все те, с кем сводила его судьба. Бату Хасиков выразил слова признательности поэту, фронтовику за неоценимый вклад в развитие родного края. И объявил о присвоении Андрею Манганыковичу звания Почётный гражданин Калмыкии.



С приветственным словом от президента страны Владимира Путина к юбиляру обратился прибывший в степную столицу руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов.



В свои девяносто пять Андрей Джимбиев - в прекрасной форме и полон решимости продолжать творческую деятельность. Всегда подтянут, энергичен, интересуется последними новостями из жизни страны и республики. А его стихи и книги, наполненные мудростью, любовью к своему народу, к калмыцкой степи по сей день пользуется интересом у читателей и неизменным уважением коллег. Сегодня звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву. Из-под его пера вышло более 40 книг. Творчество и сейчас занимает значительную часть его жизни. На юбилейном вечере мэтра поздравили коллеги, друзья, поклонники его таланта. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил слова признательности поэту, фронтовику за неоценимый вклад в развитие родной республики.С приветственным словом от президента Путина к юбиляру обратился прибывший сегодня в Элисту глава федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов.Один из тех, кто олицетворяет воинскую славу России, народный поэт Калмыкии Андрей Джимбиев. Сегодня ему 95 лет. Ветеран Великой Отечественной войны, талантливый писатель внес большой вклад в развитие региона. Андрей Манганыкович посвятил творческой деятельности всю свою жизнь, он автор более 40 книг. А первые стихи написал еще мальчишкой. И потом, защищая родину, в редкие минуты отдыха, сидя в холодных окопах, солдат Джимбиев.Эти строки собственного сочинения фронтовик Андрей Джимбиев посвятил самым суровым дням своей жизни. В годы войны он освобождал Элисту. Андрей Манганыкович - единственный на сегодняшний день оставшийся в живых солдат 28-й Армии. За бои на Маныче спустя 38 лет был награжден медалью «За Отвагу». В редкие минуты отдыха, сидя в окопах, солдат Джимбиев продолжал писать о подвигах однополчан.Родился Андрей Джимбиев в посёлке Ниицян Лаганского района. Работал учителем в начальных классах, в июне 42 года ушел на фронт. А писать начал, будучи мальчишкой. И всю жизнь посвятил творческой деятельности, он автор более 40 книг. После депортации окончил Ленинградскую высшую партийную школу ЦК КПСС, и занимал руководящие должности. Был редактором книжного издательства, заведующий отделом в газете «Хальмг унн». За свою трудовую деятельность был награжден государственными наградами. Он был и остается для многих примером для подражания.«Когда человеку трудно», «Верблюжьи облака», «Из глубины моей памяти» и многие другие произведения поэта остаются настольной книгой сегодняшнего поколения.На литературном вечере, посвященном юбилею Андрея Джимбиева, его поздравили коллеги, друзья, поклонники его таланта - все те, с кем сводила его судьба. Бату Хасиков выразил слова признательности поэту, фронтовику за неоценимый вклад в развитие родного края. И объявил о присвоении Андрею Манганыковичу звания Почётный гражданин Калмыкии.С приветственным словом от президента страны Владимира Путина к юбиляру обратился прибывший в степную столицу руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов.В свои девяносто пять Андрей Джимбиев - в прекрасной форме и полон решимости продолжать творческую деятельность. Всегда подтянут, энергичен, интересуется последними новостями из жизни страны и республики. А его стихи и книги, наполненные мудростью, любовью к своему народу, к калмыцкой степи по сей день пользуется интересом у читателей и неизменным уважением коллег.



Смотреть полный выпуск новостей



