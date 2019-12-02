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Вчера, 21:08

В Элисте обсудили обводнение республики


Заседание рабочей группы центрального аппарата Росводресурсов по вопросу обводнения Калмыкия состоялось сегодня в Элисте с участием Бату Хасикова и руководителя Федерального Агентства Дмитрия Кириллова. Обсудили потребность региона с учётом программ социально-экономического развития. При этом речь шла о максимальной актуализации схем водоснабжения.

Там же рассмотрели перспективы капремонта малых гидротехнических сооружений, обеспечивающих аккумулирование паводковых вод и другие вопросы.

Представители Минсельхоза России и Правительства Калмыкии вынесли на обсуждение вопрос реконструкции Левокумского гидроузла. Начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий отметил активность и живую заинтересованность всех участников встречи.



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