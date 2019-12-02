В Элисте обсудили обводнение республики

Заседание рабочей группы центрального аппарата Росводресурсов по вопросу обводнения Калмыкия состоялось сегодня в Элисте с участием Бату Хасикова и руководителя Федерального Агентства Дмитрия Кириллова. Обсудили потребность региона с учётом программ социально-экономического развития. При этом речь шла о максимальной актуализации схем водоснабжения.



Там же рассмотрели перспективы капремонта малых гидротехнических сооружений, обеспечивающих аккумулирование паводковых вод и другие вопросы.



Представители Минсельхоза России и Правительства Калмыкии вынесли на обсуждение вопрос реконструкции Левокумского гидроузла. Начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий отметил активность и живую заинтересованность всех участников встречи. Заседание рабочей группы центрального аппарата Росводресурсов по вопросу обводнения Калмыкия состоялось сегодня в Элисте с участием Бату Хасикова и руководителя Федерального Агентства Дмитрия Кириллова. Обсудили потребность региона с учётом программ социально-экономического развития. При этом речь шла о максимальной актуализации схем водоснабжения.Там же рассмотрели перспективы капремонта малых гидротехнических сооружений, обеспечивающих аккумулирование паводковых вод и другие вопросы.Представители Минсельхоза России и Правительства Калмыкии вынесли на обсуждение вопрос реконструкции Левокумского гидроузла. Начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий отметил активность и живую заинтересованность всех участников встречи.



Смотреть полный выпуск новостей



