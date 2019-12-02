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Вчера, 17:41

Калмыцкие школьники получили подарок от президента страны


Калмыцкие школьники получили подарок от президента страны. Сегодня в стенах регионального штаба общероссийского народного фронта активисты ОНФ и представители министерства образования республики вручили ребятам путевки в детский лагерь, который они сами могут выбрать. Так что уже сейчас юные элистинцы начали планировать, как провести каникулы.

Сбылась мечта внуков отдохнуть в детских лагерях вместе со своими сверстниками, говорит бабушка Наталия Кислянская. Дело в том, что она обратилась к Президенту Владимиру Путину во время прямой линии еще в июне этого года с просьбой организовать отдых на каникулах. Женщина не могла предположить, что волнующий их семью вопрос решится так быстро.

Первоклассник 10-ой школы Егор Бутенко помимо отдыха в лагере дневного пребывания еще получил приглашение на главную елку республики. Мальчик в ожидании предстоящего новогоднего праздника.

Остальные трое внуков Кислянской отправятся за пределы республики. Катя и Андрей ждут не дождутся каникул и уже строят планы. Обещали, что о своем отдыхе в лагерях они напишут в школьном сочинении.

За уютной беседой они охотно рассказали о своих увлечениях, учебе. И признались, что никогда не отдыхали в детских лагерях. Семья не входит в льготную категорию. В результате Владимир Путин дал поручение Общероссийскому народному фронту организовать летний отдых школьникам.

По словам активистов регионального штаба ОНФ в будущем году они намерены обсудить проблему отдыха детей в республике. За круглым столом соберутся все, кто отвечает за оздоровительную компанию школьников. Обращение Кислянской не единственное, на которое обратил внимание глава государства.




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