Сегодня в Элисту прибыли парламентские делегации из Якутии и Бурятии. В столичном аэропорту их встречали калмыцкие коллеги. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвящённые 25-летию Народного Хурала.



Нынешний год юбилейный для всех законодательных собраний страны. В 1994 году по указу первого Президента России они появились в регионах, как гаранты прав и свобод граждан. Несмотря на огромные расстояния, разделяющие наши республики, якутские и бурятские депутаты говорят об общих для всех нас проблемах и направлениях деятельности. Сегодня в Элисту прибыли парламентские делегации из Якутии и Бурятии. В столичном аэропорту их встречали калмыцкие коллеги. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвящённые 25-летию Народного Хурала.Нынешний год юбилейный для всех законодательных собраний страны. В 1994 году по указу первого Президента России они появились в регионах, как гаранты прав и свобод граждан. Несмотря на огромные расстояния, разделяющие наши республики, якутские и бурятские депутаты говорят об общих для всех нас проблемах и направлениях деятельности.



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