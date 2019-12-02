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Вчера, 17:40

В Элисту прибыли парламентские делегации из Якутии и Бурятии


Сегодня в Элисту прибыли парламентские делегации из Якутии и Бурятии. В столичном аэропорту их встречали калмыцкие коллеги. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвящённые 25-летию Народного Хурала.

Нынешний год юбилейный для всех законодательных собраний страны. В 1994 году по указу первого Президента России они появились в регионах, как гаранты прав и свобод граждан. Несмотря на огромные расстояния, разделяющие наши республики, якутские и бурятские депутаты говорят об общих для всех нас проблемах и направлениях деятельности.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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