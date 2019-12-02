В Черноземельском РМО – новый глава. Сегодня там состоялось заседание местного депутатского собрания. Руководителем района с этого дня стал Виталий Крылов. Он поблагодарил коллег и Бату Хасикова за оказанное доверие и озвучил планы на ближайшее будущее по дальнейшему развитию района. Главное, не потерять то, что наработано на сегодняшний день и перенять положительный опыт работы депутатов и предыдущего главы РМО, отметил Крылов.



Он уроженец поселка Комсомольский, выпускник местной школы. А также Московского экономико-правового института. Работал в органах предварительного следствия МВД, был членом адвокатской палаты. В последние несколько месяцев исполнял обязанности Главы Черноземельского района. В Черноземельском РМО – новый глава. Сегодня там состоялось заседание местного депутатского собрания. Руководителем района с этого дня стал Виталий Крылов. Он поблагодарил коллег и Бату Хасикова за оказанное доверие и озвучил планы на ближайшее будущее по дальнейшему развитию района. Главное, не потерять то, что наработано на сегодняшний день и перенять положительный опыт работы депутатов и предыдущего главы РМО, отметил Крылов.Он уроженец поселка Комсомольский, выпускник местной школы. А также Московского экономико-правового института. Работал в органах предварительного следствия МВД, был членом адвокатской палаты. В последние несколько месяцев исполнял обязанности Главы Черноземельского района.



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