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Вчера, 15:18

В дорожно-патрульную службу МВД Калмыкии поступил спецтранспорт


В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожно-патрульная служба МВД Калмыкии пополнила автопарк спецмашинами нового поколения.

Сегодня состоялась церемония вручения ключей во время развода полицейских нарядов. В нем принял участие личный состав Элистинского гарнизона и руководители служб и подразделений, участвующих в охране общественного порядка. Это мероприятие своеобразная проверка готовности полицейских к несению службы, и подведение итогов деятельности за определенный период.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей ряд сотрудников получили поощрения. Ну а ключи от патрульных автомобилей, приобретенных по линии нацпроекта, часть которого является федеральная программа «Безопасное дорожное движение», вручил министр внутренних дел Сергей Никифоров.



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