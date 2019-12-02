В дорожно-патрульную службу МВД Калмыкии поступил спецтранспорт

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожно-патрульная служба МВД Калмыкии пополнила автопарк спецмашинами нового поколения.



Сегодня состоялась церемония вручения ключей во время развода полицейских нарядов. В нем принял участие личный состав Элистинского гарнизона и руководители служб и подразделений, участвующих в охране общественного порядка. Это мероприятие своеобразная проверка готовности полицейских к несению службы, и подведение итогов деятельности за определенный период.



За добросовестное выполнение служебных обязанностей ряд сотрудников получили поощрения. Ну а ключи от патрульных автомобилей, приобретенных по линии нацпроекта, часть которого является федеральная программа «Безопасное дорожное движение», вручил министр внутренних дел Сергей Никифоров. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожно-патрульная служба МВД Калмыкии пополнила автопарк спецмашинами нового поколения.Сегодня состоялась церемония вручения ключей во время развода полицейских нарядов. В нем принял участие личный состав Элистинского гарнизона и руководители служб и подразделений, участвующих в охране общественного порядка. Это мероприятие своеобразная проверка готовности полицейских к несению службы, и подведение итогов деятельности за определенный период.За добросовестное выполнение служебных обязанностей ряд сотрудников получили поощрения. Ну а ключи от патрульных автомобилей, приобретенных по линии нацпроекта, часть которого является федеральная программа «Безопасное дорожное движение», вручил министр внутренних дел Сергей Никифоров.



Смотреть полный выпуск новостей



