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Вчера, 12:20

В Национальной библиотеке состоится творческий вечер Андрея Джимбиева


Сегодня в Национальной библиотеке состоится творческий вечер к 95-летию народного писателя Калмыкии, заслуженного работника культуры республики, ветерана Великой Отечественной войны Андрея Джимбиева.

Андрей Манганыкович – талантливый поэт, прозаик и публицист, переводчик, внес неоценимый вклад в развитие и становление национальной литературы. В творчестве писателя, одного из ярких представителей своего поколения, отражены вехи калмыцкой печати, история народа и его стойкость, и что очень важно – мудро переосмыслены горькие страницы калмыцкого народа.

Фронтовик Джимбиев участвовал в освобождении Элисты. Он награжден орденом «Отечественной войны», «Дружба», медалью «За доблестный труд» и другими. А юбилей Андрей Манганыкович отметит завтра.



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