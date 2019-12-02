Цагану Салкину поддержали ученики школы

Юная элистинка Цагана Салкина продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Сейчас она находится в Южной Корее, там ей предстоит обследование и операция, которые стали возможным благодаря помощи неравнодушных людей.



Поддержать семью Цаганы решили и ученики школы, где учится девочка. Они организовали благотворительный концерт. Ребята представили вокальные и хореографические номера, играли на домбре и пианино. Особых зрительских симпатий удостоилось инструментальное исполнение зарубежных хитов: на саксофоне и на барабанах. Юная элистинка Цагана Салкина продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Сейчас она находится в Южной Корее, там ей предстоит обследование и операция, которые стали возможным благодаря помощи неравнодушных людей.Поддержать семью Цаганы решили и ученики школы, где учится девочка. Они организовали благотворительный концерт. Ребята представили вокальные и хореографические номера, играли на домбре и пианино. Особых зрительских симпатий удостоилось инструментальное исполнение зарубежных хитов: на саксофоне и на барабанах.



Смотреть полный выпуск новостей



