Поможем Давиду Хечиеву!

Семья 5-летнего мальчика сейчас мечтает только об одном – сделать малышу операцию. У него врожденный порок сердца. Родители обратились за помощью в несколько фондов. Откликнулся только один. Там собрали необходимую сумму. Эти средства уже перечислены на счет кардиоцентра в Германии. Но нужны еще деньги. Помощь можем оказать и мы с вами. Историю маленького, но мужественного элистинца рассказывает наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.



Так начинается каждый новый день Давида. Регулярный прием препарата облегчает работу сердца, а запись в тетрадке позволяет отслеживать показатели. Диагноз сыну порок сердца поставили на третьи сутки после рождения, говорит мама Кермен. Говорит, до последнего надеялась, что произошла ошибка. Когда малышу был всего месяц, врачи Астраханского кардиоцентра провели первую полосную операцию без остановки сердца. Она прошла успешно, но самочувствие Давида не улучшилось. Шумы и отдышка сохранились, при этом он быстро уставал, пропадал аппетит.



В трехлетнем возрасте выяснилось, что у Давида субаортальная мембрана, которая создает препятствие нормальному выбросу крови. Тогда малыш перенес еще одну операцию в срочном порядке. В процессе врачи обнаружили дефект межжелудочковой перегородки сердца. Из-за осложнений после хирургического вмешательства начался пневмоторакс, который приводит к сдавливанию легких и дефициту кислорода.



Сейчас мальчику нужна очередная операция на сердце. Российские врачи не берутся. Семья обратилась в немецкий кардиоцентр и получила положительный ответ. Благотворительный фонд уже перечислил необходимую сумму на лечение. Но возможности добраться до Германии у мамы, которая одна воспитывает малыша, нет.



При виде нашей съемочной группы мальчик застеснялся, мало с нами разговаривал. Но показал свою комнату, игрушки, любимые книги и мультфильмы. Кстати, ему очень приглянулась видеокамера, Давид даже сфотографировался. А еще он помогает маме готовить и есть у них одна мечта на двоих.



Помочь семье Хечиевых добраться до места лечения и спасти жизнь ребенка сможем и мы с вами. На своих экранах вы видите банковской счет, куда можно перечислить средства. Наш маленький земляк нуждается в поддержке. Он верит в чудо, особенно перед новым годом. Исполнить его заветное желание можно, но только сообща.

Семья 5-летнего мальчика сейчас мечтает только об одном – сделать малышу операцию. У него врожденный порок сердца. Родители обратились за помощью в несколько фондов. Откликнулся только один. Там собрали необходимую сумму. Эти средства уже перечислены на счет кардиоцентра в Германии. Но нужны еще деньги. Помощь можем оказать и мы с вами. Историю маленького, но мужественного элистинца рассказывает наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.Так начинается каждый новый день Давида. Регулярный прием препарата облегчает работу сердца, а запись в тетрадке позволяет отслеживать показатели. Диагноз сыну порок сердца поставили на третьи сутки после рождения, говорит мама Кермен. Говорит, до последнего надеялась, что произошла ошибка. Когда малышу был всего месяц, врачи Астраханского кардиоцентра провели первую полосную операцию без остановки сердца. Она прошла успешно, но самочувствие Давида не улучшилось. Шумы и отдышка сохранились, при этом он быстро уставал, пропадал аппетит.В трехлетнем возрасте выяснилось, что у Давида субаортальная мембрана, которая создает препятствие нормальному выбросу крови. Тогда малыш перенес еще одну операцию в срочном порядке. В процессе врачи обнаружили дефект межжелудочковой перегородки сердца. Из-за осложнений после хирургического вмешательства начался пневмоторакс, который приводит к сдавливанию легких и дефициту кислорода.Сейчас мальчику нужна очередная операция на сердце. Российские врачи не берутся. Семья обратилась в немецкий кардиоцентр и получила положительный ответ. Благотворительный фонд уже перечислил необходимую сумму на лечение. Но возможности добраться до Германии у мамы, которая одна воспитывает малыша, нет.При виде нашей съемочной группы мальчик застеснялся, мало с нами разговаривал. Но показал свою комнату, игрушки, любимые книги и мультфильмы. Кстати, ему очень приглянулась видеокамера, Давид даже сфотографировался. А еще он помогает маме готовить и есть у них одна мечта на двоих.Помочь семье Хечиевых добраться до места лечения и спасти жизнь ребенка сможем и мы с вами. На своих экранах вы видите банковской счет, куда можно перечислить средства. Наш маленький земляк нуждается в поддержке. Он верит в чудо, особенно перед новым годом. Исполнить его заветное желание можно, но только сообща.



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