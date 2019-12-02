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Вчера, 21:30

Вышла в свет «Книга пророка Ионы» на калмыцком языке


Тиражом в полторы тысячи экземпляров в свет вышла ветхозаветная «Книга пророка Ионы» на калмыцком языке. Издание включает и параллельный текст русского синодального перевода Библии. Иллюстрированное произведение рассчитано на взрослую и детскую аудитории. Ее, кстати, читают и на уроках воскресной школы.

Сегодня на презентации книгу подарили школьникам. И рассказали, что юноша Иона жил на рубеже 8-9 веков до нашей эры. По преданию, дар прорицания он получил после того, как обратившись к богу, был воскрешен.

Книга о нем - это совместный проект Элистинской и Калмыцкой епархии и Института перевода Библии. Одним из редакторов выступила народный поэт Калмыкии, писатель и журналист Вера Шуграева. Она перевела более 10 священных текстов, в том числе и Псалтырь на калмыцкий язык.



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