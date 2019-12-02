Приближается День героев Отечества

Совсем скоро в России День героев Отечества. В их числе те, кто почти 40 лет назад на свою вахту на территории Афганистана встал Ограниченный контингент советских войск. 10 лет удерживали они мощный натиск, не давая экстремизму и наркотрафику проникнуть на территорию Советского Союза и дальше в Европу. Ценою стала жизнь 15 тысяч солдат. Эта горестная весть пришла и в 15 семей Калмыкии. А те, кто вернулся домой, пройдя испытания, стали по-настоящему родными.



Новая коляска, привезенная из далёкой Голландии, стала ещё одним поводом для встречи друзей. Республиканский «Союза ветеранов Афганистана» активно участвует в жизни прошедших суровую школу в этой далёкой горной стране. Николай Луговенко с 80 по 82-ой служил в отдельном 650-ом разведывательном батальоне. Их часть дислоцировалась в районе города Шинданд Северо-западной провинции Герат. Его ещё называли небесными воротами Афганистана из-за большого аэродрома. Там, безусые юнцы, едва окончившие школу, увидели жизнь с её непарадной стороны. С первыми слезами, кровью и потерями друзей. Там зародилось и их нерушимое братство.



В ответ на глухоту и черствость чиновников они научились жить, помогая друг другу. Инсульт и первая группа инвалидности настигли Николая Луговенко уже после Афганистана. И здесь рядом оказались такие же, как он «бача». По этому позывному они безошибочно узнают своих.



Сегодня жизнь их разбросала по всему свету. Живущий в Нидерландах Рауф Гусейнов из Азербайджана мобилизовался в армию из Волгограда, где тогда учился. Какое-то время он жил в Калмыкии. Узнав от Николая Утекешева о проблеме Николая Луговенко, быстро помог с коляской. Новая, мягкая на ходу, она удобна в управлении.



Эти люди стали заложниками политической игры 90-х. О подвигах воинов-интернационалистов до последнего времени умалчивалось. А они - то самое поколение, которое доблестно подхватило эстафету у их отцов - солдат Великой Отечественной.



Из почти 900 уроженцев Калмыкии, за 10 лет прошедших службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, сегодня в республике осталось 245 воинов. И боевое братство, созданное бывшими воинами-афганцами, сегодня для этих людей - едва ли не единственная надежда на помощь и поддержку.

Совсем скоро в России День героев Отечества. В их числе те, кто почти 40 лет назад на свою вахту на территории Афганистана встал Ограниченный контингент советских войск. 10 лет удерживали они мощный натиск, не давая экстремизму и наркотрафику проникнуть на территорию Советского Союза и дальше в Европу. Ценою стала жизнь 15 тысяч солдат. Эта горестная весть пришла и в 15 семей Калмыкии. А те, кто вернулся домой, пройдя испытания, стали по-настоящему родными.Новая коляска, привезенная из далёкой Голландии, стала ещё одним поводом для встречи друзей. Республиканский «Союза ветеранов Афганистана» активно участвует в жизни прошедших суровую школу в этой далёкой горной стране. Николай Луговенко с 80 по 82-ой служил в отдельном 650-ом разведывательном батальоне. Их часть дислоцировалась в районе города Шинданд Северо-западной провинции Герат. Его ещё называли небесными воротами Афганистана из-за большого аэродрома. Там, безусые юнцы, едва окончившие школу, увидели жизнь с её непарадной стороны. С первыми слезами, кровью и потерями друзей. Там зародилось и их нерушимое братство.В ответ на глухоту и черствость чиновников они научились жить, помогая друг другу. Инсульт и первая группа инвалидности настигли Николая Луговенко уже после Афганистана. И здесь рядом оказались такие же, как он «бача». По этому позывному они безошибочно узнают своих.Сегодня жизнь их разбросала по всему свету. Живущий в Нидерландах Рауф Гусейнов из Азербайджана мобилизовался в армию из Волгограда, где тогда учился. Какое-то время он жил в Калмыкии. Узнав от Николая Утекешева о проблеме Николая Луговенко, быстро помог с коляской. Новая, мягкая на ходу, она удобна в управлении.Эти люди стали заложниками политической игры 90-х. О подвигах воинов-интернационалистов до последнего времени умалчивалось. А они - то самое поколение, которое доблестно подхватило эстафету у их отцов - солдат Великой Отечественной.Из почти 900 уроженцев Калмыкии, за 10 лет прошедших службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, сегодня в республике осталось 245 воинов. И боевое братство, созданное бывшими воинами-афганцами, сегодня для этих людей - едва ли не единственная надежда на помощь и поддержку.



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