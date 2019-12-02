В Элисте взят курс на возвращение из небытия крупных организаций

В Элисте взят курс на возвращение из небытия и забвения крупных организаций, которые в свое время были известны даже каждому ребенку. Также они выполняли социальную функцию, например, предоставляли рабочие места, пополняли казну за счет налоговых и иных отчислений. Сейчас их либо вообще нет, либо производство настолько упало, что бюджетообразующими предприятиями их не назовешь. Планы по их оздоровлению обсудил Глава Калмыкии с исполняющим обязанности сити-менеджера.



Экскурсию по предприятию, который когда-то являлся флагманом строительной индустрии Калмыкии, проводит нынешний его директор Борис Янкин, назначенный на эту должность в июле. Ему и его команде предстоит нелегкая задача – возродить Домостроительный комбинат. Основные цеха – по производству крупных панелей и формовочный – прекратили деятельность в 2016 году. Сейчас требуется модернизация, и в этом будет оказана поддержка со стороны городской власти.



Программа по реанимации ДСК и ряда других предприятий уже разработана. Планы по их финансовому оздоровлению обсудил глава региона с Трапезниковым. Он предложил часть усилить за счёт инвестиций, где-то изменить форму собственности, где-то оптимизировать структуру. Таким образом, власти направляют усилия на развитие экономического потенциала города и решение социальных задач.



Внесут свой вклад в жилищное строительство и инвесторы, предлагающие новые современные технологии.



Дорожная тема – также получит продолжение. По мнению Бату Хасикова, «объездная автодорога, которая соединит ул. Строителей и Джангара и обновленная внутригородская трасса – от пересечения улиц Бендера и Ленина через поселок Геологический до площади Городовикова, без сомнения, изменит облик города и станет более удобным местом рекреации для жителей близлежащих микрорайонов». Кстати, в самое ближайшее время руководство города готово представить на обсуждение общественности проект по обустройству площади Оки Городовикова.



Это всего лишь львиная доля того, что намечено новой властью города, чтобы жизнь элистинцев в родных пенатах была в радость и во благо.

В Элисте взят курс на возвращение из небытия и забвения крупных организаций, которые в свое время были известны даже каждому ребенку. Также они выполняли социальную функцию, например, предоставляли рабочие места, пополняли казну за счет налоговых и иных отчислений. Сейчас их либо вообще нет, либо производство настолько упало, что бюджетообразующими предприятиями их не назовешь. Планы по их оздоровлению обсудил Глава Калмыкии с исполняющим обязанности сити-менеджера.Экскурсию по предприятию, который когда-то являлся флагманом строительной индустрии Калмыкии, проводит нынешний его директор Борис Янкин, назначенный на эту должность в июле. Ему и его команде предстоит нелегкая задача – возродить Домостроительный комбинат. Основные цеха – по производству крупных панелей и формовочный – прекратили деятельность в 2016 году. Сейчас требуется модернизация, и в этом будет оказана поддержка со стороны городской власти.Программа по реанимации ДСК и ряда других предприятий уже разработана. Планы по их финансовому оздоровлению обсудил глава региона с Трапезниковым. Он предложил часть усилить за счёт инвестиций, где-то изменить форму собственности, где-то оптимизировать структуру. Таким образом, власти направляют усилия на развитие экономического потенциала города и решение социальных задач.Внесут свой вклад в жилищное строительство и инвесторы, предлагающие новые современные технологии.Дорожная тема – также получит продолжение. По мнению Бату Хасикова, «объездная автодорога, которая соединит ул. Строителей и Джангара и обновленная внутригородская трасса – от пересечения улиц Бендера и Ленина через поселок Геологический до площади Городовикова, без сомнения, изменит облик города и станет более удобным местом рекреации для жителей близлежащих микрорайонов». Кстати, в самое ближайшее время руководство города готово представить на обсуждение общественности проект по обустройству площади Оки Городовикова.Это всего лишь львиная доля того, что намечено новой властью города, чтобы жизнь элистинцев в родных пенатах была в радость и во благо.



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