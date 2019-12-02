Прокуратура республики опротестует приговор бывшему заместителю главы администрации города

Прокуратура республики не согласна с приговором Элистинского горсуда в отношении бывшего заместителя главы администрации города.



Напомним, накануне он был освобождён из под стражи, оштрафован на сумму 1 миллион 700 тысяч и лишен права занимать государственные должности. Ведомство намерено обжаловать приговор в апелляционном порядке.



Ранее прокурор Калмыкии настаивал на лишении свободы на срок 7 лет 6 месяцев колонии строго режима. Прокуратура республики не согласна с приговором Элистинского горсуда в отношении бывшего заместителя главы администрации города.Напомним, накануне он был освобождён из под стражи, оштрафован на сумму 1 миллион 700 тысяч и лишен права занимать государственные должности. Ведомство намерено обжаловать приговор в апелляционном порядке.Ранее прокурор Калмыкии настаивал на лишении свободы на срок 7 лет 6 месяцев колонии строго режима.



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