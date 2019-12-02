ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:26

Завершается плановая иммунизация против гриппа


Теплая осень отодвинула сроки заболевания ОРВИ и гриппом. По прогнозам специалистов всплеск в Калмыкии ожидается в январе. Это зависит от многих факторов. К примеру, от потока туристов и студентов, прибывших из заграничных поездок.

Как сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора, на данный момент в республике зарегистрировано 230 случаев, что на 78 процентов ниже эпидпорога. В Элисте - 126. Между тем, завершается плановая иммунизация против гриппа.



Другие новости по теме:

  • В регионе завершается массовая вакцинация населения
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии ниже эпидпорога
  • Более 64 тысяч жителей Калмыкии получили прививки против гриппа
  • В Калмыкии началась иммунизация населения
  • В Калмыкии завершается вакцинация против гриппа
  • Вести - Калмыкия 04.03.2013: 13.10
  • За неделю ОРВИ в Калмыкии заболели 532 человека
  • В Калмыкии зафиксирован всплеск заболеваемости гриппом
  • В Калмыкии завершена иммунизация
  • Пик по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калмыкии пройден

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34