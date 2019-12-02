Теплая осень отодвинула сроки заболевания ОРВИ и гриппом. По прогнозам специалистов всплеск в Калмыкии ожидается в январе. Это зависит от многих факторов. К примеру, от потока туристов и студентов, прибывших из заграничных поездок.



Как сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора, на данный момент в республике зарегистрировано 230 случаев, что на 78 процентов ниже эпидпорога. В Элисте - 126. Между тем, завершается плановая иммунизация против гриппа. Теплая осень отодвинула сроки заболевания ОРВИ и гриппом. По прогнозам специалистов всплеск в Калмыкии ожидается в январе. Это зависит от многих факторов. К примеру, от потока туристов и студентов, прибывших из заграничных поездок.Как сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора, на данный момент в республике зарегистрировано 230 случаев, что на 78 процентов ниже эпидпорога. В Элисте - 126. Между тем, завершается плановая иммунизация против гриппа.



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