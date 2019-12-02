В Элисте прошел благотворительный концерт

К Дню инвалидов был приурочен благотворительный концерт, который подготовили воспитанники детской школы искусства. Вырученные средства направлены двум социальным учреждениям для улучшения материально-технической базы.



На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы, призеры всероссийских и международных соревнований, знакомые публике далеко за пределами республики. Это не первая акция, организованная педагогами и учащимися учебного заведения. К Дню инвалидов был приурочен благотворительный концерт, который подготовили воспитанники детской школы искусства. Вырученные средства направлены двум социальным учреждениям для улучшения материально-технической базы.На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы, призеры всероссийских и международных соревнований, знакомые публике далеко за пределами республики. Это не первая акция, организованная педагогами и учащимися учебного заведения.



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