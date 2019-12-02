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Сегодня - Международный день инвалидов





Сегодня - Международный день инвалидов, он установлен Генеральной Ассамблеей ООН. По данным министерства социального развития, в республике на сегодня зарегистрировано 23 тысячи 20 инвалидов. Из них 1712 детей. В Калмыкии создаются оптимальные условия для того, чтобы для них не было преград. Многие ребята с малых лет прикованы к инвалидной коляске, но таланты их по-настоящему безграничны. И это доказывает герой нашего сюжета.



Какое качество обязательно должно быть у спортсмена? Сила воли и выдержка. А еще – желание никогда не останавливаться на достигнутом, говорит параспортсмен Очир Босхомджиев. Он добился немалых результатов, несмотря на сложный диагноз. У 19-летнего юноши - «детский церебральный паралич, гипергенетическая форма тяжёлой степени». Эту болезнь у ребенка выявили в девятимесячном возрасте. Вердикт медиков для мамы Очира прозвучал, как приговор. Но, несмотря на это, родные старались не ограничивать его в общении со сверстниками и никогда не акцентировали внимание на недуги. Всю жизнь, говорят родные, мы ломали барьеры и опровергали устоявшиеся стереотипы: что у человека с ограниченными возможностями здоровья, есть проблемы с адаптацией, что он не сможет вести полноценный образ жизни. Да и сам Очир не давал повода думать о себе в таком ключе. Он с детства был общительным, любознательным и активным.



А ведь три года назад никто и не предполагал, что шаг за шагом – и Очир сможет добиться высоких результатов и станет гордостью семьи. Он успешно окончил среднюю школу номер 18. Сейчас - студент первого курса торгово-технологического колледжа. В 2016-м он вошел в состав делегации Калмыкии, которая по приглашению регионального министерства спорта и молодежной политики посетила в качестве зрителей парафестиваль в Москве. Вот именно в эту поездку Очир познакомился с таким интересным и необычным видом спорта как бочче.



Эта игра напоминает боулинг: спортсмены метают небольшие шары в цель по гладкой поверхности. Бочче – один из немногих видов спорта, позволяющий ребятам с самыми тяжелыми формами ДЦП и другими ограничениями по здоровью проявить себя. С тех пор, как Очир стал заниматься бочче, мир заиграл другими цветами, появились друзья, общение, а главное - цель. В его комнате на стене красуются и бронзовые, и серебряные , и золотые медали, завоеванные в различных соревнованиях. Особенно дорога награда, которую Очир Босхомджиев завоевал весной в городе Алексин Тульской области. Третье место позволило юноше выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Еще одну бронзу он выиграл осенью на кубке России в личном зачете. А в командной игре удалось обойти всех соперников и стать первым. Кстати, двое соперников были мастера международного класса.



Но Очир никогда не забудет свою первую игру в паре с мастером спорта международного класса Александром Легостаевым из Перми, который стал для нашего героя кумиром. У Легостаева такой же диагноз, как у Очира. Но при этом, Александр – обладатель множество золотых и серебряных медалей соревнований российского и международного уровня. Именно с ним спортсмену из Калмыкии удалось добыть свою первую в жизни победу.



Кермен посвящает увлечению сына почти все свое время. Три года на арене они – как одно целое. Мама – это руки Очира, но она не может действовать без его команды. Работа в тандеме с самым родным человеком не прошла даром: Очир включен в юношескую сборную страны и выступит на параолимпиаде в Финляндии в следующем году.



Ежегодная параспартакиада для этих молодых людей – еще одна возможность показать свои сильные стороны. А их у ребят немало. Это и игра в настольный теннис, бочче, шахматы и шашки, и плавание. Они занимаются на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Здесь стараются создать все условия, чтобы их воспитанники смогли раскрыть свои возможности и добиться высоких спортивных результатов.



Сейчас в спортивной жизни Очира каникулы. В феврале они вместе со своим ассистентом – мамой - отправятся в тренировочный лагерь в городе Алексин.



Ежедневно ребята соревнуются нет только с соперниками. Они преодолевают, прежде всего, себя. И каждая победа в этой круглосуточной битве – это достижение.



В свободное время Очир вместе с младшим братом Максимом играет в шашки. Именно за клетчатой доской каждый из них принял решение связать жизнь со спортом. Максим в будущем году пойдет первый класс и мечтает стать знаменитым футболистом. В семье уверены – так оно и будет. Ему есть с кого брать пример мужества, стойкости, преодоления себя и барьеров. Малыш знает, что такое ставить цель и добиваться ее, знает, что значит работать над собой, работать над характером и не отступать перед трудностями. Этому его научил Очир, который верит в братишку, а, значит, подвести старшего брата нельзя. Сегодня - Международный день инвалидов, он установлен Генеральной Ассамблеей ООН. По данным министерства социального развития, в республике на сегодня зарегистрировано 23 тысячи 20 инвалидов. Из них 1712 детей. В Калмыкии создаются оптимальные условия для того, чтобы для них не было преград. Многие ребята с малых лет прикованы к инвалидной коляске, но таланты их по-настоящему безграничны. И это доказывает герой нашего сюжета.Какое качество обязательно должно быть у спортсмена? Сила воли и выдержка. А еще – желание никогда не останавливаться на достигнутом, говорит параспортсмен Очир Босхомджиев. Он добился немалых результатов, несмотря на сложный диагноз. У 19-летнего юноши - «детский церебральный паралич, гипергенетическая форма тяжёлой степени». Эту болезнь у ребенка выявили в девятимесячном возрасте. Вердикт медиков для мамы Очира прозвучал, как приговор. Но, несмотря на это, родные старались не ограничивать его в общении со сверстниками и никогда не акцентировали внимание на недуги. Всю жизнь, говорят родные, мы ломали барьеры и опровергали устоявшиеся стереотипы: что у человека с ограниченными возможностями здоровья, есть проблемы с адаптацией, что он не сможет вести полноценный образ жизни. Да и сам Очир не давал повода думать о себе в таком ключе. Он с детства был общительным, любознательным и активным.А ведь три года назад никто и не предполагал, что шаг за шагом – и Очир сможет добиться высоких результатов и станет гордостью семьи. Он успешно окончил среднюю школу номер 18. Сейчас - студент первого курса торгово-технологического колледжа. В 2016-м он вошел в состав делегации Калмыкии, которая по приглашению регионального министерства спорта и молодежной политики посетила в качестве зрителей парафестиваль в Москве. Вот именно в эту поездку Очир познакомился с таким интересным и необычным видом спорта как бочче.Эта игра напоминает боулинг: спортсмены метают небольшие шары в цель по гладкой поверхности. Бочче – один из немногих видов спорта, позволяющий ребятам с самыми тяжелыми формами ДЦП и другими ограничениями по здоровью проявить себя. С тех пор, как Очир стал заниматься бочче, мир заиграл другими цветами, появились друзья, общение, а главное - цель. В его комнате на стене красуются и бронзовые, и серебряные , и золотые медали, завоеванные в различных соревнованиях. Особенно дорога награда, которую Очир Босхомджиев завоевал весной в городе Алексин Тульской области. Третье место позволило юноше выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Еще одну бронзу он выиграл осенью на кубке России в личном зачете. А в командной игре удалось обойти всех соперников и стать первым. Кстати, двое соперников были мастера международного класса.Но Очир никогда не забудет свою первую игру в паре с мастером спорта международного класса Александром Легостаевым из Перми, который стал для нашего героя кумиром. У Легостаева такой же диагноз, как у Очира. Но при этом, Александр – обладатель множество золотых и серебряных медалей соревнований российского и международного уровня. Именно с ним спортсмену из Калмыкии удалось добыть свою первую в жизни победу.Кермен посвящает увлечению сына почти все свое время. Три года на арене они – как одно целое. Мама – это руки Очира, но она не может действовать без его команды. Работа в тандеме с самым родным человеком не прошла даром: Очир включен в юношескую сборную страны и выступит на параолимпиаде в Финляндии в следующем году.Ежегодная параспартакиада для этих молодых людей – еще одна возможность показать свои сильные стороны. А их у ребят немало. Это и игра в настольный теннис, бочче, шахматы и шашки, и плавание. Они занимаются на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Здесь стараются создать все условия, чтобы их воспитанники смогли раскрыть свои возможности и добиться высоких спортивных результатов.Сейчас в спортивной жизни Очира каникулы. В феврале они вместе со своим ассистентом – мамой - отправятся в тренировочный лагерь в городе Алексин.Ежедневно ребята соревнуются нет только с соперниками. Они преодолевают, прежде всего, себя. И каждая победа в этой круглосуточной битве – это достижение.В свободное время Очир вместе с младшим братом Максимом играет в шашки. Именно за клетчатой доской каждый из них принял решение связать жизнь со спортом. Максим в будущем году пойдет первый класс и мечтает стать знаменитым футболистом. В семье уверены – так оно и будет. Ему есть с кого брать пример мужества, стойкости, преодоления себя и барьеров. Малыш знает, что такое ставить цель и добиваться ее, знает, что значит работать над собой, работать над характером и не отступать перед трудностями. Этому его научил Очир, который верит в братишку, а, значит, подвести старшего брата нельзя.



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