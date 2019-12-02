Бату Хасиков и Дмитрий Трапезников обсудили планы по оздоровлению предприятий Элисты

Планы по оздоровлению крупных предприятий Элисты обсудил Глава Калмыкии с исполняющим обязанности сити-менеджера степной столицы. Нужно эффективно распоряжаться имуществом и не допускать ситуации, в которую попали почти все организации, отвечающие за инфраструктуру. Так написал на своей странице в инстаграм Глава Калмыкии.



Элиста Автодор, Горзеленхоз, ДСК – когда-то это были мощные организации, которые предоставляли рабочие места и существенно пополняли казну за счёт налоговых и иных отчислений. Дмитрий Трапезников, по словам Хасикова, предложил часть усилить за счёт инвестиций, где-то изменить форму собственности, где-то оптимизировать структуру. Также Трапезников представил план объездной дороги, которая соединит в обход города улицы Строителей и Джангара.



Кроме того, обсудили строительство дополнительных дорог внутри города – от пересечения улицы Бендера и Ленина через поселок Геологический до площади Городовикова, которая в скором времени также изменит свой облик. Планы по оздоровлению крупных предприятий Элисты обсудил Глава Калмыкии с исполняющим обязанности сити-менеджера степной столицы. Нужно эффективно распоряжаться имуществом и не допускать ситуации, в которую попали почти все организации, отвечающие за инфраструктуру. Так написал на своей странице в инстаграм Глава Калмыкии.Элиста Автодор, Горзеленхоз, ДСК – когда-то это были мощные организации, которые предоставляли рабочие места и существенно пополняли казну за счёт налоговых и иных отчислений. Дмитрий Трапезников, по словам Хасикова, предложил часть усилить за счёт инвестиций, где-то изменить форму собственности, где-то оптимизировать структуру. Также Трапезников представил план объездной дороги, которая соединит в обход города улицы Строителей и Джангара.Кроме того, обсудили строительство дополнительных дорог внутри города – от пересечения улицы Бендера и Ленина через поселок Геологический до площади Городовикова, которая в скором времени также изменит свой облик.



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