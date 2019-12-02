Сегодня в России отмечается День юриста. В рамках его празднования Калмыкия присоединится к третьему Всероссийскому правовому диктанту. Предусмотрены два этапа. Вечером стартует первый - в режиме онлайн на официальном портале www.юрдиктант.рф. Участникам предстоит в формате теста всего за час ответить на 40 вопросов.



Основной этап запланирован на 6 декабря. Ровно в полдень начнется диктант на базе 1-го 7-м корпусах КалмГУ. Основными задачами организаторы – ассоциация юристов России – называют повышение мотивации населения в изучении предмета, получение объективной информации об уровне правовой грамотности. Сегодня в России отмечается День юриста. В рамках его празднования Калмыкия присоединится к третьему Всероссийскому правовому диктанту. Предусмотрены два этапа. Вечером стартует первый - в режиме онлайн на официальном портале www.юрдиктант.рф. Участникам предстоит в формате теста всего за час ответить на 40 вопросов.Основной этап запланирован на 6 декабря. Ровно в полдень начнется диктант на базе 1-го 7-м корпусах КалмГУ. Основными задачами организаторы – ассоциация юристов России – называют повышение мотивации населения в изучении предмета, получение объективной информации об уровне правовой грамотности.



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