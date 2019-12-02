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Сегодня, 12:12

У Вечного огня состоялось возложение цветов


«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен!». Сегодня у мемориального комплекса Вечный огонь состоялась Всероссийская акция ко «Дню неизвестного солдата». В церемонии возложения цветов приняли участие школьники-юнармейцы, поисковые отряды Калмыкии.

Ежегодное мероприятие началось с минуты молчания в память тех, кто защищал свою Родину. 53 года назад впервые прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, который находился на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно был захоронен в Александровском саду у стен кремля в Москве. У рядового бойца даже сохранилась военная форма. Документов при нем найдено не было.

Сегодня - это знаковый мемориал. За 30 летнюю историю поисковиками найдено около пяти с половиной тысяч солдат, установлены имена 208-ми рядовых и офицеров, которые числились пропавшими без вести. Перенаправлены для захоронения на родину останки 2-х тысяч бойцов.



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