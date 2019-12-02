Вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Элисты

Сегодня Элистинский городской суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города. Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получал взятки в виде банковских переводов на общую сумму 320 тысяч рублей, за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в степной столице. Сегодня Элистинский городской суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города. Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получал взятки в виде банковских переводов на общую сумму 320 тысяч рублей, за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в степной столице.



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