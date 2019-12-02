Прокуратура республики взяла на контроль ДТП с участием пешехода

Прокуратура республики взяла на контроль расследование ДТП с участием жительницы села Троицкое на пешеходном переходе по улице Будённого в Элисте.



Как сообщили в ведомстве, проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет грубого нарушения прав граждан. Обратная связь от общественности позволяет оперативно реагировать.



По данному факту городским Управлением МВД проводится проверка. Прокуратура республики взяла на контроль расследование ДТП с участием жительницы села Троицкое на пешеходном переходе по улице Будённого в Элисте.Как сообщили в ведомстве, проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет грубого нарушения прав граждан. Обратная связь от общественности позволяет оперативно реагировать.По данному факту городским Управлением МВД проводится проверка.



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