Жители республики – в ожидании национального праздника. Наступление калмыцкого нового года имеет особое значение для каждой семьи. В преддверии Зул в Центральном хуруле начались обряды продления жизни. Священнослужители говорят, что участи в них обязательно для тех, кто родился в год мыши. Что еще важно для верующих и чем удивляет день тысячи лампадок гостей Элисты – рассказывает Дельгир Сангаджи-Горяева.



В эти дни в Центральном хуруле особенно многолюдно. Проходят молебны, посвященные продлению жизни. Их организуют по выходным дням каждый год в преддверии праздника Зул. Всего запланировано шесть ритуалов до 15 декабря. Это важно тем, кто родился в год мыши, лошади и петуха, считают священнослужители.



Внучка Елены Гунаевой родилась в год мыши. Для участия в обряде долгой жизни приехала из Кетченеровского района. По ее мнению, это поможет девочке преодолеть различного рода препятствия.



Басанг Басангов - житель Юстинского района. Несмотря на расстояние, он решил не пропускать важный ритуал - нас уттулх. Обращение к Буддам и бодхисатвам долголетия, к примеру, Белой Таре, восстанавливает жизненную энергию, дарует благополучие. Главное, по его мнению, традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение, сохранились.



Кстати, для Басанга интересна система подсчета лет. Только что родившийся ребенок уже имеет один год возраста. А туристы удивлены тем, что у калмыков есть общий день рождения, когда все одновременно становятся старше. В 2-19-м с учетом лунного календаря калмыцкий новый год будут отмечать 21 декабря. Во всех буддийских храмах в этот день будут зажжены тысячи лампадок и пройдут торжественные молебны, посвященные ламе Цзонкапе.



Зул объединяет людей, укрепляет народные и семейные традиции, говорят верующие, потому к любимому празднику готовятся заблаговременно. И считают, что не лишним будет прислушаться к прогнозам астрологов центрального хурула, которые обещают: наступающий год мыши будет таким же стабильным, как и предыдущий. Жители республики – в ожидании национального праздника. Наступление калмыцкого нового года имеет особое значение для каждой семьи. В преддверии Зул в Центральном хуруле начались обряды продления жизни. Священнослужители говорят, что участи в них обязательно для тех, кто родился в год мыши. Что еще важно для верующих и чем удивляет день тысячи лампадок гостей Элисты – рассказывает Дельгир Сангаджи-Горяева.В эти дни в Центральном хуруле особенно многолюдно. Проходят молебны, посвященные продлению жизни. Их организуют по выходным дням каждый год в преддверии праздника Зул. Всего запланировано шесть ритуалов до 15 декабря. Это важно тем, кто родился в год мыши, лошади и петуха, считают священнослужители.Внучка Елены Гунаевой родилась в год мыши. Для участия в обряде долгой жизни приехала из Кетченеровского района. По ее мнению, это поможет девочке преодолеть различного рода препятствия.Басанг Басангов - житель Юстинского района. Несмотря на расстояние, он решил не пропускать важный ритуал - нас уттулх. Обращение к Буддам и бодхисатвам долголетия, к примеру, Белой Таре, восстанавливает жизненную энергию, дарует благополучие. Главное, по его мнению, традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение, сохранились.Кстати, для Басанга интересна система подсчета лет. Только что родившийся ребенок уже имеет один год возраста. А туристы удивлены тем, что у калмыков есть общий день рождения, когда все одновременно становятся старше. В 2-19-м с учетом лунного календаря калмыцкий новый год будут отмечать 21 декабря. Во всех буддийских храмах в этот день будут зажжены тысячи лампадок и пройдут торжественные молебны, посвященные ламе Цзонкапе.Зул объединяет людей, укрепляет народные и семейные традиции, говорят верующие, потому к любимому празднику готовятся заблаговременно. И считают, что не лишним будет прислушаться к прогнозам астрологов центрального хурула, которые обещают: наступающий год мыши будет таким же стабильным, как и предыдущий.



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