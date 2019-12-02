Педагог из Калмыкии стала призером федерального образовательного проекта

Педагог дополнительного образования средней школы номер 4 Бова Мунанова стала призером Волгоградского регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама предприниматель - 2019». На конкурс она была приглашена республиканским комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».



Обязательная составляющая федерального мероприятия - образовательный цикл, направленный на создание и запуск своего успешного дела. Участницы смогли бесплатно обучиться основам бизнеса, погрузиться в деловую среду.



А финальной частью стал конкурс бизнес-проектов. Мунянова представила программу онлайн обучения игры на домбре. Главные критерии, которые оценивались экспертным жюри: экономическая обоснованность, оригинальность, социальная значимость. Педагог дополнительного образования средней школы номер 4 Бова Мунанова стала призером Волгоградского регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама предприниматель - 2019». На конкурс она была приглашена республиканским комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».Обязательная составляющая федерального мероприятия - образовательный цикл, направленный на создание и запуск своего успешного дела. Участницы смогли бесплатно обучиться основам бизнеса, погрузиться в деловую среду.А финальной частью стал конкурс бизнес-проектов. Мунянова представила программу онлайн обучения игры на домбре. Главные критерии, которые оценивались экспертным жюри: экономическая обоснованность, оригинальность, социальная значимость.



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