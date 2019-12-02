ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:26

В Калмыкии стартовал гон сайгаков


С сегодняшнего дня в Калмыкии стартовал гон сайгаков. Этот важный этап определит успех в кампании по увеличению популяции редкого вида животных.

Сейчас в регионе более 8 тысяч особей. Рост поголовья зависит от количества половозрелых самцов. По данным учетов, сейчас их 15 процентов от общей численности. Чрезвычайно важными факторами являются борьба с браконьерством, погодные и кормовые условия, отмечают экологи.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы с помощью беспилотного летательного аппарата ведут мониторинг учета численности степных антилоп в заповеднике «Черные Земли». Результаты исследований помогают ученым следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции сайгака на территории их обитания и оптимизировать природоохранные мероприятия.

Также на днях директор заповедника Баатар Убушаев принял участие в заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой видам животных в министерстве природных ресурсов страны. Выступил он с проектом возрождения в Калмыкии краснокнижных животных – куланов. В первую очередь, они принесут экологическую пользу калмыцким степям.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии планируют заняться разведением куланов
  • В Калмыкии улучшены условия обитания сайгаков
  • Биосферный заповедник «Черные земли» получит грант Всемирного фонда дикой природы
  • В Калмыкии численность сайгаков увеличилась в два раза
  • В Калмыкии с наступлением холодов стартовал гон сайгаков
  • В Калмыкии увеличивается популяция сайгаков
  • В заповеднике «Черные земли» завершается отел сайгаков
  • В Калмыкии ожидают увеличение популяции сайгаков
  • В государственном природном биосферном заповеднике «Черные земли» завершился отел сайгаков
  • Численность степных антилоп в Калмыкии резко сократилась

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34