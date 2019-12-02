С сегодняшнего дня в Калмыкии стартовал гон сайгаков. Этот важный этап определит успех в кампании по увеличению популяции редкого вида животных.



Сейчас в регионе более 8 тысяч особей. Рост поголовья зависит от количества половозрелых самцов. По данным учетов, сейчас их 15 процентов от общей численности. Чрезвычайно важными факторами являются борьба с браконьерством, погодные и кормовые условия, отмечают экологи.



Специалисты Всемирного фонда дикой природы с помощью беспилотного летательного аппарата ведут мониторинг учета численности степных антилоп в заповеднике «Черные Земли». Результаты исследований помогают ученым следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции сайгака на территории их обитания и оптимизировать природоохранные мероприятия.



Также на днях директор заповедника Баатар Убушаев принял участие в заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой видам животных в министерстве природных ресурсов страны. Выступил он с проектом возрождения в Калмыкии краснокнижных животных – куланов. В первую очередь, они принесут экологическую пользу калмыцким степям. С сегодняшнего дня в Калмыкии стартовал гон сайгаков. Этот важный этап определит успех в кампании по увеличению популяции редкого вида животных.Сейчас в регионе более 8 тысяч особей. Рост поголовья зависит от количества половозрелых самцов. По данным учетов, сейчас их 15 процентов от общей численности. Чрезвычайно важными факторами являются борьба с браконьерством, погодные и кормовые условия, отмечают экологи.Специалисты Всемирного фонда дикой природы с помощью беспилотного летательного аппарата ведут мониторинг учета численности степных антилоп в заповеднике «Черные Земли». Результаты исследований помогают ученым следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции сайгака на территории их обитания и оптимизировать природоохранные мероприятия.Также на днях директор заповедника Баатар Убушаев принял участие в заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой видам животных в министерстве природных ресурсов страны. Выступил он с проектом возрождения в Калмыкии краснокнижных животных – куланов. В первую очередь, они принесут экологическую пользу калмыцким степям.



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