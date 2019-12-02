Калмыкия продолжает осваивать туристический кластер. Степная республика уже входит в каталоги внутрироссийских путешествий. При том направления, привлекающие туристов самые разнообразные: историческое, этнографическое. А сейчас набирает популярность – гастрономический профиль. Экологически чистая, а главное, вкусная, продукция может привлекать тех, кто придерживается здорового питания. Так считает общественный деятель Байрта Тостаева. Она создала проект – кулинарную студию. Впервые в Калмыкии шеф-повара могут давать мастер-классы по приготовлению полезной пищи. О современных технологиях, раскрывающих вкус калмыцкого мяса, в материале Ольги Эняевой.



Кулинарная студия с реальными задачами и решениями организована на базе одного из известных ресторанов Элисты. Автор проекта Байрта Тостаева. Идея создания появилась давно. Ее поддержали коллеги, у которых была аналогичная задумка, говорит она. Суть идеи в том, чтобы продвигать на российский и даже международный рынок брэнд – калмыцкое мясо, которое отличается особыми вкусовыми качествами.



Первый в Калмыкии мастер-класс состоял из двух частей. В ходе теоретической ресторатор Савр Данилов рассказал о современных технологиях приготовления, в данном случае, стейка из говядины. Все секреты заключаются в подготовке мяса, то есть его выдержке. Она может длиться до месяца, в зависимости от требуемого вкусового результата. Важно, чтобы мясо хранилось в вакуумной упаковке при определенной температуре.



Одним словом, стейк из калмыцкого мраморного мяса требует соблюдения определённого алгоритма действий. Вкусная часть мастер-класса досталась повару со стажем Евгению Манджиеву. Ему понадобилось не больше 20 минут, чтобы нежное мясо оказалось на столе тех, кто пришел получить опыт у профессионалов.



Обучением в кулинарной студии все остались довольны, даже хозяйки со стажем. Среди слушателей - работники госслужбы, сотрудники общественных организаций, предприниматели, врачи. Они не только продегустировали блюда, но и узнали, как можно готовить еду быстро и с удовольствием. А главное - на столе всегда будет экологически чистая продукция, говорят они.



В кулинарной студии будут готовить исключительно блюда из калмыцкого мяса, о котором известно далеко за пределами страны.

По мнению Байрты Тостаевой, нужно пересмотреть отношение к национальной кухне. Сделать ее универсальной, чтобы она была флагманом мировых гастрономических приоритетов. А участников мастер-класса ждут новые знакомства, полезные советы и секреты поварского искусства. Калмыкия продолжает осваивать туристический кластер. Степная республика уже входит в каталоги внутрироссийских путешествий. При том направления, привлекающие туристов самые разнообразные: историческое, этнографическое. А сейчас набирает популярность – гастрономический профиль. Экологически чистая, а главное, вкусная, продукция может привлекать тех, кто придерживается здорового питания. Так считает общественный деятель Байрта Тостаева. Она создала проект – кулинарную студию. Впервые в Калмыкии шеф-повара могут давать мастер-классы по приготовлению полезной пищи. О современных технологиях, раскрывающих вкус калмыцкого мяса, в материале Ольги Эняевой.Кулинарная студия с реальными задачами и решениями организована на базе одного из известных ресторанов Элисты. Автор проекта Байрта Тостаева. Идея создания появилась давно. Ее поддержали коллеги, у которых была аналогичная задумка, говорит она. Суть идеи в том, чтобы продвигать на российский и даже международный рынок брэнд – калмыцкое мясо, которое отличается особыми вкусовыми качествами.Первый в Калмыкии мастер-класс состоял из двух частей. В ходе теоретической ресторатор Савр Данилов рассказал о современных технологиях приготовления, в данном случае, стейка из говядины. Все секреты заключаются в подготовке мяса, то есть его выдержке. Она может длиться до месяца, в зависимости от требуемого вкусового результата. Важно, чтобы мясо хранилось в вакуумной упаковке при определенной температуре.Одним словом, стейк из калмыцкого мраморного мяса требует соблюдения определённого алгоритма действий. Вкусная часть мастер-класса досталась повару со стажем Евгению Манджиеву. Ему понадобилось не больше 20 минут, чтобы нежное мясо оказалось на столе тех, кто пришел получить опыт у профессионалов.Обучением в кулинарной студии все остались довольны, даже хозяйки со стажем. Среди слушателей - работники госслужбы, сотрудники общественных организаций, предприниматели, врачи. Они не только продегустировали блюда, но и узнали, как можно готовить еду быстро и с удовольствием. А главное - на столе всегда будет экологически чистая продукция, говорят они.В кулинарной студии будут готовить исключительно блюда из калмыцкого мяса, о котором известно далеко за пределами страны.По мнению Байрты Тостаевой, нужно пересмотреть отношение к национальной кухне. Сделать ее универсальной, чтобы она была флагманом мировых гастрономических приоритетов. А участников мастер-класса ждут новые знакомства, полезные советы и секреты поварского искусства.



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