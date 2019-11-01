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Сегодня, 15:53

В Элисте ведется реконструкция стадиона «Восточный»


В Элисте ведется реконструкция стадиона «Восточный». На территории площадью более 10000 квадратных метров расположится новое современное футбольное поле, беговая атлетическая дорожка с синтетическим покрытием, баскетбольная площадка, трибуны и большая зона преодоления препятствий с воркаут-комплексом.

По данным подрядчика, стоимость контракта 35 миллионов рублей. Также по всему периметру будет установлено новое ограждение. Предполагаемая сдача объекта - конец декабря. Но все будет зависеть от погодных условий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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