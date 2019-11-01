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Сегодня, 15:52

В Элисте стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ»


Сегодня в Элисте стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры - медики раздавали информационные брошюры о профилактике заболевания, механизмах передачи и методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга. Также можно было пройти анонимное экспресс-тестирование на наличие инфекции.

5 декабря совместно с молодежными организациями и ВИЧ-центром планируют провести открытую беседу со студентами всех вузов, дискуссионные площадки, турнир по мини-футболу.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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