Сегодня в Элисте стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры - медики раздавали информационные брошюры о профилактике заболевания, механизмах передачи и методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга. Также можно было пройти анонимное экспресс-тестирование на наличие инфекции.



5 декабря совместно с молодежными организациями и ВИЧ-центром планируют провести открытую беседу со студентами всех вузов, дискуссионные площадки, турнир по мини-футболу. Сегодня в Элисте стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры - медики раздавали информационные брошюры о профилактике заболевания, механизмах передачи и методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга. Также можно было пройти анонимное экспресс-тестирование на наличие инфекции.5 декабря совместно с молодежными организациями и ВИЧ-центром планируют провести открытую беседу со студентами всех вузов, дискуссионные площадки, турнир по мини-футболу.



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