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Сегодня, 15:50

В Национальном музее состоялся конкурс на лучшую экскурсию


В Национальном музее состоялся итоговый конкурс «Лучшая экскурсия по музею». Это заключительный этап культурно-просветительской программы «Музейный код. Я – экскурсовод», в рамках которой учащиеся седьмых классов трёх школ города на протяжении трёх месяцев участвовали в тренингах, квестах, обзорных экскурсиях по музею и городу.

Учащиеся подготовили экскурсионные проекты: один из них называется буддизм в Калмыкии. Ребята рассказывают о Зелёной таре и буддийских святынях. Семиклассники из 17 школы продемонстрировали видеофильм, смонтированный по итогам работы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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