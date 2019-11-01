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Сегодня, 15:47

В Элисте обсудили план подготовки празднования 75-летия Победы


Масштабными и запоминающимся должны стать в Калмыкии мероприятия, посвящённые 75-летию Победы. К тому же 2020-й объявлен в стране годом памяти и славы. Участники рабочего совещания организационного комитета обсудили план подготовки предстоящих торжеств. Заседание провёл первый заместитель председателя правительства республики Боова Бадмаев.

Гергиевская ленточка, Вахта памяти, Пост Победы, Гвоздика, Великая забытая война, День неизвестного солдата, памятные перезахоронения погибших у мемориального комплекса воинам 28 Армии в п.Хулхута совместно с астраханскими поисковиками. Эти и другие мероприятия включены в проект плана подготовки и проведения празднования 75-летия Великой Победы. Его обсудили на сегодняшнем рабочем совещании членов республиканского организационного комитета.

План мероприятий не ограничится только памятными событиями и акциями. Окружить постоянным вниманием и заботой тех, кто отстоял мир – такова политика государства. В России свято чтут память о подвиге советского солдата, спасшего мир от фашизма. А оргкомитет «Победа» возглавляет лично Президент Владимир Путин.

Праздничные поздравления и юбилейные медали к 9 Мая в республике получат 1263 участника и ветерана Великой Отечественной войны. Заложены в бюджет региона и единовременные выплаты участникам и инвалидам войны. На эти мероприятия выделят 2 млн 70 тысяч рублей. А вот что касается улучшения жилищных условий, то в текущем году этим правом уже воспользовались уже 11 человек. Один из них, оставивший свою подпись на стене Рейхстага Василий Лободин 15 ноября отметил 95-й день рождения. 12 ноября указ о предоставлении субсидии инвалиду войны за счёт средств рес бюджета, подписал глава региона Бату Хасиков.

По всей стране эта категория граждан должна полностью реализовать своё право.

В республике предстоит много сделать по программе «Обелиск». Суммы и предварительные мероприятия в настоящее время обсуждаются с главным финансовым ведомством региона. Большая нагрузка в проведении юбилейных торжеств ложится на столицу. Речь шла и об особой роли волонтёрского движения. Оно в Калмыкии набирает размах и уже активно работает во всех муниципалитетах. О готовности отрядов доложил глава минмолодёжи Дорджи Шикеев.

На сегодняшнем рабочем совещании озвучили основные направления работы. На следующем заседании оргкомитета под председательством Бату Хасикова его участники составят уже более детальный и предметный разговор.




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