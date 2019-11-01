Республиканская стоматологическая поликлиника пополнилась новым оборудованием. Три специализированные установки в детском отделении уже приняли первых пациентов.



Для 4-летнего Данила Давукаева это первый визит к стоматологу. Малыш даже не подозревает, как ему повезло. Современная медицинская установка во много раз комфортнее и эффективнее прежней. Елена Ильджирингова врач с 14–летним стажем с удовольствием рассказывает о новых возможностях открывшихся в республиканской поликлинике.



Выпускник волгоградского государственного медицинского университета, там же в текущем году завершивший клиническую ординатуру Богдан Гильджиров вдохновлён новой техникой.



Три новейшие стоматологические установки уже расположились в детском отделении республиканской поликлиники. Кстати их яркий дизайн будет дополнен монитором для просмотра мультфильмов. Ещё 4 комплекса в настоящее время монтируются в лечебно-диагностическом отделении для взрослых пациентов. Общая стоимость оборудования превышает 2 млн 600 тысяч рублей.



Переоснащение службы в республике продолжается. Кроме столичной зубной поликлиники, в противотуберкулёзном диспансере и 12-ти районных больницах действуют стоматологические кабинеты, а в детском медицинском центре также профильный врач и челюстно-лицевой хирург.



В планах и переоснащение регистратуры с информационным табло, расписанием работы врачей. Именно от этого отдела зависят отсутствие очередей и удобства для населения. Республиканская стоматологическая поликлиника пополнилась новым оборудованием. Три специализированные установки в детском отделении уже приняли первых пациентов.Для 4-летнего Данила Давукаева это первый визит к стоматологу. Малыш даже не подозревает, как ему повезло. Современная медицинская установка во много раз комфортнее и эффективнее прежней. Елена Ильджирингова врач с 14–летним стажем с удовольствием рассказывает о новых возможностях открывшихся в республиканской поликлинике.Выпускник волгоградского государственного медицинского университета, там же в текущем году завершивший клиническую ординатуру Богдан Гильджиров вдохновлён новой техникой.Три новейшие стоматологические установки уже расположились в детском отделении республиканской поликлиники. Кстати их яркий дизайн будет дополнен монитором для просмотра мультфильмов. Ещё 4 комплекса в настоящее время монтируются в лечебно-диагностическом отделении для взрослых пациентов. Общая стоимость оборудования превышает 2 млн 600 тысяч рублей.Переоснащение службы в республике продолжается. Кроме столичной зубной поликлиники, в противотуберкулёзном диспансере и 12-ти районных больницах действуют стоматологические кабинеты, а в детском медицинском центре также профильный врач и челюстно-лицевой хирург.В планах и переоснащение регистратуры с информационным табло, расписанием работы врачей. Именно от этого отдела зависят отсутствие очередей и удобства для населения.



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