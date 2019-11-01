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Сегодня, 15:42

В минприроды представили отчёты о деятельности


Сегодня в министерстве природных ресурсов республики обсудили правоприменительную практику при осуществлении пожарного и охотничьего надзора в лесах на территории Калмыкии. В ходе общественных слушаний ответственные ведомства представили отчёты о деятельности за год.

Так, отделом охотнадзора произведено 35 рейдов, выдано разрешений на добычу на сумму без малого полтора миллиона рублей. В рамках пожарного надзора в лесах, пресечен ряд нарушений на 131 тысячу рублей штрафа.

Как было озвучено, большая часть нарушений приходится на собственников сельскохозяйственных животных, осуществляющих бесконтрольный выпас скота.



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