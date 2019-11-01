Глава Калмыкии защитил выпускную аттестационную работу в Высшей школе экономики. Она посвящена исследованию проблем Калмыкии и путей их решения.



Тема - проектное управление в реализации стратегии социально-экономического развития. Работа имеет практическую направленность, отметил Бату Хасиков на своей странице в соцсетях, под руководством наставников изучил передовой опыт в этой сфере, который намерен применить в республике.



Нам предстоит реализовать большое количество проектов и мероприятий, и всем этим нужно управлять грамотно и эффективно - а это целая наука, подчеркнул глава Калмыкии. Также он написал, что определил для себя срок, когда система должна заработать как часы и выдать зримые результаты. Три года! Глава Калмыкии защитил выпускную аттестационную работу в Высшей школе экономики. Она посвящена исследованию проблем Калмыкии и путей их решения.Тема - проектное управление в реализации стратегии социально-экономического развития. Работа имеет практическую направленность, отметил Бату Хасиков на своей странице в соцсетях, под руководством наставников изучил передовой опыт в этой сфере, который намерен применить в республике.Нам предстоит реализовать большое количество проектов и мероприятий, и всем этим нужно управлять грамотно и эффективно - а это целая наука, подчеркнул глава Калмыкии. Также он написал, что определил для себя срок, когда система должна заработать как часы и выдать зримые результаты. Три года!



Смотреть полный выпуск новостей



