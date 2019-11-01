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Вчера, 22:31

Глава Калмыкии защитил выпускную аттестационную работу


Глава Калмыкии защитил выпускную аттестационную работу в Высшей школе экономики. Она посвящена исследованию проблем Калмыкии и путей их решения.

Тема - проектное управление в реализации стратегии социально-экономического развития. Работа имеет практическую направленность, отметил Бату Хасиков на своей странице в соцсетях, под руководством наставников изучил передовой опыт в этой сфере, который намерен применить в республике.

Нам предстоит реализовать большое количество проектов и мероприятий, и всем этим нужно управлять грамотно и эффективно - а это целая наука, подчеркнул глава Калмыкии. Также он написал, что определил для себя срок, когда система должна заработать как часы и выдать зримые результаты. Три года!



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