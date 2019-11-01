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Сегодня, 17:57

Эрдни Эльдышев удостоен звания «Почетный гражданин Калмыкии»


Эрдни Эльдышев удостоен звания «Почетный гражданин Калмыкии». Соответствующий указ подписал Глава региона Бату Хасиков. Об этом стало известно сегодня на вечере, посвященном 60-летию известного поэта.

На мероприятии звучали произведения национального классика. Поздравить юбиляра пришли его коллеги и почитатели его творчества.

Благодаря Эльдышеву на калмыцкий язык переведены произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Ахматовой, Маяковского и других. Сам он считает себя учеником Давида Кугультинова, Егора Буджалова, Лиджи Инжиева и Владимира Нурова.

В рамках вечера публике была представлена новая книга Эрдни Эльдышева - «Степная рапсодия». Это сборник литературных портретов, статей и интервью автора.



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