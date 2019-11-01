В Элисте чествовали участников 5-го Национального чемпионата «Абилимпикс»

Сегодня состоялось чествование участников 5-го Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Москве.



Калмыкию представляли 9 победителей регионального этапа. В этот раз в финал вышли 1800 человек из всех регионов России и других стран. В числе призеров – и Илья Бакинов, занявший третье место в компетенции «Социальный медицинский уход».



На встрече с представителями власти степного региона ребята поделились своими впечатлениями и высказали свои пожелания о дальнейшем участии в таких конкурсах.



Как отметила заместитель председателя правительства Ирина Шварцман, руководство Калмыкии и в дальнейшем будет оказывать поддержку региональному чемпионату, и способствовать участию ребят на международном уровне. Ведь цель проекта - обеспечение эффективной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии. Сегодня состоялось чествование участников 5-го Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Москве.Калмыкию представляли 9 победителей регионального этапа. В этот раз в финал вышли 1800 человек из всех регионов России и других стран. В числе призеров – и Илья Бакинов, занявший третье место в компетенции «Социальный медицинский уход».На встрече с представителями власти степного региона ребята поделились своими впечатлениями и высказали свои пожелания о дальнейшем участии в таких конкурсах.Как отметила заместитель председателя правительства Ирина Шварцман, руководство Калмыкии и в дальнейшем будет оказывать поддержку региональному чемпионату, и способствовать участию ребят на международном уровне. Ведь цель проекта - обеспечение эффективной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии.



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