В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Ильи Намсинова

Выставка, тематические вечера, декада в школах региона и спортивно-массовые мероприятия – всё это запланировано на 2020 год к 100-летию со дня рождения видного, общественного деятеля Калмыкии Ильи Намсинова. Сегодня об этом говорили на заседании оргкомитета.



Напомним, Илья Намсинов - заслуженный работник культуры, депутат Верховного Совета и член Президиума Верховного Совета РСФСР. Почётный гражданин республики. Родился 15 июня 1920 года на территории Военного завода 1-й Конной армии в семье донского казака-калмыка. Добровольцем отправился на фронт. Участвовал в обороне Москвы.



После восстановления АССР в 1960 году возвратился в Калмыкию, работал заведующим сектора печати, был главным редактором газеты «Хальмг Унн», председателем Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР. Выставка, тематические вечера, декада в школах региона и спортивно-массовые мероприятия – всё это запланировано на 2020 год к 100-летию со дня рождения видного, общественного деятеля Калмыкии Ильи Намсинова. Сегодня об этом говорили на заседании оргкомитета.Напомним, Илья Намсинов - заслуженный работник культуры, депутат Верховного Совета и член Президиума Верховного Совета РСФСР. Почётный гражданин республики. Родился 15 июня 1920 года на территории Военного завода 1-й Конной армии в семье донского казака-калмыка. Добровольцем отправился на фронт. Участвовал в обороне Москвы.После восстановления АССР в 1960 году возвратился в Калмыкию, работал заведующим сектора печати, был главным редактором газеты «Хальмг Унн», председателем Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.



Смотреть полный выпуск новостей



