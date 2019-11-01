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Сегодня, 15:23

В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Ильи Намсинова


Выставка, тематические вечера, декада в школах региона и спортивно-массовые мероприятия – всё это запланировано на 2020 год к 100-летию со дня рождения видного, общественного деятеля Калмыкии Ильи Намсинова. Сегодня об этом говорили на заседании оргкомитета.

Напомним, Илья Намсинов - заслуженный работник культуры, депутат Верховного Совета и член Президиума Верховного Совета РСФСР. Почётный гражданин республики. Родился 15 июня 1920 года на территории Военного завода 1-й Конной армии в семье донского казака-калмыка. Добровольцем отправился на фронт. Участвовал в обороне Москвы.

После восстановления АССР в 1960 году возвратился в Калмыкию, работал заведующим сектора печати, был главным редактором газеты «Хальмг Унн», председателем Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.



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