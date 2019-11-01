В республике готовятся отметить 75-летие Великой Победы

Масштабным и запоминающимся планируется в республике проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. К тому же приближающийся 2020-й объявлен у нас в стране годом памяти и славы.



Участники сегодняшнего рабочего совещания организационного комитета «Победа» предварительно обсудили некоторые направления подготовки. Его провёл первый заместитель председателя правительства республики Боова Бадмаев.



Там же шла речь об особой роли волонтёрского движения. Оно в Калмыкии набирает размах и уже активно работает во всех муниципалитетах. Подробная информация о мероприятиях предстоящего юбилея размещена на сайте регионального Министерства культуры. Масштабным и запоминающимся планируется в республике проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. К тому же приближающийся 2020-й объявлен у нас в стране годом памяти и славы.Участники сегодняшнего рабочего совещания организационного комитета «Победа» предварительно обсудили некоторые направления подготовки. Его провёл первый заместитель председателя правительства республики Боова Бадмаев.Там же шла речь об особой роли волонтёрского движения. Оно в Калмыкии набирает размах и уже активно работает во всех муниципалитетах. Подробная информация о мероприятиях предстоящего юбилея размещена на сайте регионального Министерства культуры.



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