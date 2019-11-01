ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:21

В республике готовятся отметить 75-летие Великой Победы


Масштабным и запоминающимся планируется в республике проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. К тому же приближающийся 2020-й объявлен у нас в стране годом памяти и славы.

Участники сегодняшнего рабочего совещания организационного комитета «Победа» предварительно обсудили некоторые направления подготовки. Его провёл первый заместитель председателя правительства республики Боова Бадмаев.

Там же шла речь об особой роли волонтёрского движения. Оно в Калмыкии набирает размах и уже активно работает во всех муниципалитетах. Подробная информация о мероприятиях предстоящего юбилея размещена на сайте регионального Министерства культуры.



Другие новости по теме:

  • Калмыкия готовится к празднованию Великой Победы
  • В Калмыкии готовятся к празднованию 70-летия Великой Победы
  • В Элисте обсудили вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в ВОВ
  • К 70-летию победы в ВОВ будут отреставрированы памятники воинской славы
  • Алексей Орлов провел заседание оргкомитета «Победа»
  • В Элисте состоялось заседание республиканского организационного комитета «Победа»
  • Республика готовится к празднованию 70-летия Победы
  • В Калмыкии готовятся отметить 100-летие автономии
  • Элистинцы готовятся отметить День города
  • В Калмыкии начата подготовка к 70-летию Великой Победы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34