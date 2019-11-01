В этом году поисковому движению Калмыкии исполняется 30 лет.



Главная цель отрядов - сохранить память о мужестве и героизме нашего народа. О том какая была проделана работа по поиску останков советских воинов, погибших в ходе боевых действий, и о планах на будущее расскажут сегодня гости радиопрограммы «Здесь и сейчас».



Интерактивная передача выходит каждый четверг, в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26. В этом году поисковому движению Калмыкии исполняется 30 лет.Главная цель отрядов - сохранить память о мужестве и героизме нашего народа. О том какая была проделана работа по поиску останков советских воинов, погибших в ходе боевых действий, и о планах на будущее расскажут сегодня гости радиопрограммы «Здесь и сейчас».Интерактивная передача выходит каждый четверг, в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26.



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