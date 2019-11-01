С сегодняшнего дня у православных начинается рождественский пост, который продлится до 7 января. Он предшествует большому празднику - дню появления на свет Иисуса Христа. И верующим в это время предписываются ограничения в приеме пищи.



Как говорят священнослужители, гастрономическая составляющая может быть не самоцелью. Подготовка нашей души к встрече родившегося Христа - вот задача Рождественского поста. Между тем, в трапезной Казанского кафедрального собора можно отведать лучшие постные блюда. Меню уже расписано практически на все 40 дней. Сюда могут прийти все желающие, говорят повара. За это время, говорят священнослужители, человек должен очиститься, в первую очередь, духовно.



Есть возможность принять участие в церковных праздниках, которые начинаются с декабря. С сегодняшнего дня у православных начинается рождественский пост, который продлится до 7 января. Он предшествует большому празднику - дню появления на свет Иисуса Христа. И верующим в это время предписываются ограничения в приеме пищи.Как говорят священнослужители, гастрономическая составляющая может быть не самоцелью. Подготовка нашей души к встрече родившегося Христа - вот задача Рождественского поста. Между тем, в трапезной Казанского кафедрального собора можно отведать лучшие постные блюда. Меню уже расписано практически на все 40 дней. Сюда могут прийти все желающие, говорят повара. За это время, говорят священнослужители, человек должен очиститься, в первую очередь, духовно.Есть возможность принять участие в церковных праздниках, которые начинаются с декабря.



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