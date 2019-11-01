ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:22

У православных начинается рождественский пост


С сегодняшнего дня у православных начинается рождественский пост, который продлится до 7 января. Он предшествует большому празднику - дню появления на свет Иисуса Христа. И верующим в это время предписываются ограничения в приеме пищи.

Как говорят священнослужители, гастрономическая составляющая может быть не самоцелью. Подготовка нашей души к встрече родившегося Христа - вот задача Рождественского поста. Между тем, в трапезной Казанского кафедрального собора можно отведать лучшие постные блюда. Меню уже расписано практически на все 40 дней. Сюда могут прийти все желающие, говорят повара. За это время, говорят священнослужители, человек должен очиститься, в первую очередь, духовно.

Есть возможность принять участие в церковных праздниках, которые начинаются с декабря.



Другие новости по теме:

  • У православных верующих начался Рождественский пост
  • Завершается первая седмица Великого поста
  • Рождественский пост для очищения души
  • У православных христиан начался Великий пост
  • Вести- Калмыкия 06.01.2017 07:10
  • С понедельника у православных верующих начался Великий Пост
  • Для православных россиян наступил Великий пост
  • У православных христиан начался Великий пост
  • Верующие Калмыкии ожидают христианский праздник Крещения Спасителя
  • Верующие Калмыкии отметили один из главных христианских праздников - Вербное воскресенье

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34